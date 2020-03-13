Korona virüsü hangi illerde var? Türkiye'de Korona çıkan iller ve ilçeler nerede? Türkiye'de ikinci vakanın görüldüğü resmi makamlardan açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de ikinci vakanın bulunduğunu duyurdu. Peki, Koron virüsü hangi illerde var? Korona çıkan iller ve ilçeler nerede? İlk ve orta dereceli okullar 1 hafta, üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Dünya genelinde ölü sayısı 5 bine yaklaşırken Türkiye'de de virüse karşı önlemler üst seviyeye çıktı.

KORONA VİRÜSÜ HANGİ İLLERDE VAR?

Korona virüsünün hangi illerde ve hangi hastanelerde görüldüğü henüz açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.