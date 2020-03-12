Dijital dizi platformları arasına katılmaya hazırlanan Vodafone TV'nin ilk dizisi "Kafa Doktoru", güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ozan Özcan'ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı, 9 bölümlük komedi dizisinde, Beyti Engin, Bülent Emrah Parlak, Ceren Taşçı, Cihat Tamer, Ersin Korkut, İpek Ayaz, Merve Polat, Murat Eken, Salih Kalyon, Sezer Avcı, Şahin Irmak ve daha birçok başarılı oyuncu rol alıyor. 22 Şubat'ta başlayan dizide, modern insanın en büyük sıkışması olan kafa sağlığını kendine özgü yöntemleriyle düzeltmeye çalışan gizemli bir adamın hikâyesi anlatılıyor.

FARKLI BİR DOKTOR HİKÂYESİ

"Kafanız mı bozuk, gelin düzeltelim" düşüncesinden yola çıkılarak kurgulanan "Kafa Doktoru"nda, daralmış ruhlar, yorulmuş beyinler, kırılgan kalpler, sıkılgan hayatlar ele alınıyor. Meçhul psikolog "Kafa Doktoru", memleketin bütün kafası bozuklarının derdine derman olmaya çalışıyor. Mahalle arası, merdivenaltı bir psikoloji kliniğinde geçen ve her sosyoekonomik gruptan sıkıntıları olan hastaları kabul eden "Kafa Doktoru", Bakırköy Mazhar Osman'da başlayan kariyerini çok farklı bir noktaya taşıyor.

FUNDA KARAYEL