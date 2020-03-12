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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    ’de zengin spor içerikleri

    , zengin içerik servislerine bir yenisini daha ekliyor. Dünyanın önemli spor içeriklerinin yer aldığı S Sport, S Sport2 kanallarını izleyicisiyle buluşturdu. NBA TV ve ise yakında Vodafone TV'de yer alacak.

    Vodafone TV’de zengin spor içerikleri

    , zengin içerik servislerine bir yenisini daha ekliyor. Dünyanın önemli spor içeriklerinin yer aldığı S Sport, S Sport2 kanallarını izleyicisiyle buluşturdu. NBA TV ve ise yakında Vodafone TV'de yer alacak. Vodafone TV kullanıcıları, Premiere Lig (İngiltere Ligi), Bundesliga (Almanya Ligi), NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi pek çok spor programının canlı yayınlandığı bu 4 "premium" spor kanalını mevcut paketleri ile ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.


    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

    "KALİTELİ TV VE VİDEO İÇERİĞİ SUNUYORUZ"
    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili şunları söyledi: "Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcıları ile işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğimizle tüm Vodafone TV kullanıcıları S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını ekstra ücret ödemeden izleyebilecek. Böylece kullanıcılarımız, en sevdikleri spor içeriklerine her an her yerden erişebilecek. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."

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