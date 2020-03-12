Valiz taşıyarak başladı 5 oteli oldu

Kahta ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle çok küçük yaşlarda çalışmaya başlayankariyer hikayesiyle örnek oluyor. İlkokula giderken otelde müşterilerin valizini taşıyarak ailesine yardım eden 52 yaşındaki Aslan, bugün kendisine ait 5 oteldeediyor.'nu 32 yaşında kuran Aslan, "Bir otelin, teknik servis bölümü hariç bütün departmanlarında çalıştım. Şu an geldiğim nokta, hedeflerime ulaştığım nokta diyebilirim. Ben o gün bu çalışmaları yapmasaydım, bugün burada olma şansım yoktu" dedi.