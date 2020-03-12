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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    Valiz taşıyarak başladı 5 oteli oldu

    'ın Kahta ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle çok küçük yaşlarda çalışmaya başlayan , kariyer hikayesiyle örnek oluyor. İlkokula giderken otelde müşterilerin valizini taşıyarak ailesine yardım eden 52 yaşındaki Aslan, bugün kendisine ait 5 otelde binin üzerinde personel ediyor.

    Valiz taşıyarak başladı 5 oteli oldu
    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle çok küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Ramazan Aslan, kariyer hikayesiyle örnek oluyor. İlkokula giderken otelde müşterilerin valizini taşıyarak ailesine yardım eden 52 yaşındaki Aslan, bugün kendisine ait 5 otelde binin üzerinde personel istihdam ediyor. Aska Şirketler Grubu'nu 32 yaşında kuran Aslan, "Bir otelin, teknik servis bölümü hariç bütün departmanlarında çalıştım. Şu an geldiğim nokta, hedeflerime ulaştığım nokta diyebilirim. Ben o gün bu çalışmaları yapmasaydım, bugün burada olma şansım yoktu" dedi.

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