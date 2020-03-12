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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 18:23
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    • 12.03.2020 18:29
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    Borsa günü düşüşle tamamladı! Koronavirüs borsayı etkiledi mi? 12 Mart BIST 100 son durum

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 değer kaybıyla 93.639,50 puandan tamamladı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel pay piyasalarındaki satıcılı seyrin, 'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve 'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 değer kaybıyla 93.639,50 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.326,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi yüzde 7,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 18,83 ile spor oldu.

    Dünya borsalarındaki satıcılı seyre paralel olarak güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 92.853,67 puana kadar geriledikten sonra 93.500 puanın üzerinde dengelendi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel pay piyasalarındaki satıcılı seyrin, 'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve 'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

    Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı toplantısında teşvikleri genişlettiğini duyurmasına karşın Avrupa borsalarında yüzde 10'a varan düşüşler görüldüğünü ve BIST 100 endeksi üzerindeki satış baskısının da arttığını belirten analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise 'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

    Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.

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