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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 17:21
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    • 12.03.2020 17:21
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    Koronavirüs sonrası da son dakika gelişmesi! 12 Mart dolar ve canlı alış satış fiyatı ne kadar?

    Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte piyasalarda son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki güncel gelişmeleri merak edenler ve daki son durumu öğrenmek istiyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,27 seviyelerinden alıcı buluyor. Peki, Koronavirüsün ardından dolar ve İşte 12 Mart dolar ve euro canlı alış satış fiyatları

    Koronavirüsün ardından dolar ve euro ne kadar?

    Dolar ve euro ne kadar? Koronavirüs sonrası dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından anlık olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı. Peki, 12 Mart dolar ve euro canlı alış satış fiyatı nedir? İşte detaylar

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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