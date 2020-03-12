Dolar ve euro ne kadar? Koronavirüs sonrası dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından anlık olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı. Peki, 12 Mart dolar ve euro canlı alış satış fiyatı nedir? İşte detaylar

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?