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    • 12.03.2020 11:25
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    Son dakika: Türkiye'ye müjdesi! O ilimizde bulundu 15 yıllık ihtiyacı karşılayacak

    Türkiye son dönemde petrol ve arama çalışmalarına hız verdi. TPAO'nun geçtiğimiz günlerde bölgesinde yaptığı aramalarda Trakya bölgesinin 15 yıllık rezervini karşılayacak kadar doğalgaz bulundu. Bulunan rezervin yaklaşık 200 milyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.

    Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığının (TPAO) geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da yaptığı çalışmalar sonucu Trakya bölgesinin 15 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz rezervi tespit edildi.

    Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca Mahallesi'ndeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Yaklaşık 5 aydır süren arama çalışmaları neticesinde kuyularda yaklaşık 200 milyon metreküplük bir doğal gaz rezervinin olduğu açıklandı. Tahmini 3 bin 800 metrelik kazı çalışmaları sonucu bulunan gazın, Trakya bölgesinin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

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