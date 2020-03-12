2020 yılı ev başvuru ve şartları nedir? İlk defa ev alacaklar devlet destekli konut kredisi müjdesi geldi!

Ev sahibi olmak her bireyin hayalini süsler. Artan konut fiyatları vatandaşın belini bükerken kişiler ev sahibi olmanın alternatif yollarını araştırmaya başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her ilde yaptığı sosyal konut projeleriyle ailelere ışık olmaya çalışıyor. "81 ilde, 3.613 şantiyede, 837 bin konut ve 14.351 sosyal yaşam projesi" sloganıyla faaliyetlerini devam ettiren TOKİ, sosyal konut üretimini 717.154'e çıkartmayı başardı. Peki TOKİ'den kimler sosyal konut sahibi olabilir? Sosyal konut almak için gerekli olan şartlar nelerdir? Kredi seçenekleri ve miktarı nasıl belirlenir? İşte TOKİ imzalı sosyal konut alımına dair merak edilen bütün ayrıntılar…

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