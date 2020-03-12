Hibe destekle iş sahibi oldu

açmak için'nasunduğu projesi kabul edilenproje tutarının yüzde 65'ine hibedesteği almaya hak kazandı. Verilendestekle MuşAlparslan Üniversitesi ile GüzeltepeKayak Merkezi yakınlarında 25 odalıapart otel açan Asya, hem hayalinigerçekleştirdi hem desağladı. 23 yaşındaki Asya,"Destek olmadan böyle bir projeyigerçekleştiremezdim" dedi.