Hibe destekle iş sahibi oldu

Otel açmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunduğu projesi kabul edilen Ceylan Asya, proje tutarının yüzde 65'ine hibe desteği almaya hak kazandı. Verilen 1 milyon 248 bin lira destekle Muş Alparslan Üniversitesi ile Güzeltepe Kayak Merkezi yakınlarında 25 odalı apart otel açan Asya, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 7 kişiye istihdam sağladı. 23 yaşındaki Asya, "Destek olmadan böyle bir projeyi gerçekleştiremezdim" dedi.
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