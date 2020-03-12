Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hibe destekle iş sahibi oldu

    Otel açmak için ve 'na sunduğu projesi kabul edilen , proje tutarının yüzde 65'ine hibe desteği almaya hak kazandı. Verilen 1 milyon 248 bin lira destekle ile yakınlarında 25 odalı apart otel açan Asya, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 7 kişiye sağladı.

    Hibe destekle iş sahibi oldu
    Otel açmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunduğu projesi kabul edilen Ceylan Asya, proje tutarının yüzde 65'ine hibe desteği almaya hak kazandı. Verilen 1 milyon 248 bin lira destekle Muş Alparslan Üniversitesi ile Güzeltepe Kayak Merkezi yakınlarında 25 odalı apart otel açan Asya, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 7 kişiye istihdam sağladı. 23 yaşındaki Asya, "Destek olmadan böyle bir projeyi gerçekleştiremezdim" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Hibe destekle iş sahibi oldu
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri