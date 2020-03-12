Mağazadan alınan üründe iadeye dikkat!

Beyaz eşya aldım ama eve gelince beğenmedim. Bir ürünü yasal sürede iade etmek için ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?
İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.
Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Nasıl itiraz edebilirim?
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.
Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Nasıl itiraz edebilirim?
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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