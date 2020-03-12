Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Mağazadan alınan üründe iadeye dikkat!

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Mağazadan alınan üründe iadeye dikkat!
    Beyaz eşya aldım ama eve gelince beğenmedim. Bir ürünü yasal sürede iade etmek için ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?
    İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.

    Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Nasıl itiraz edebilirim?
    Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Mağazadan alınan üründe iadeye dikkat!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri