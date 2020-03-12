Mağazadan alınan üründe iadeye dikkat!

İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.