Gelir belgesi bulunmayan öğrencilere kredi veren bankalar hangileridir? Hangi banka öğrenciye kredi veriyor? Öğrenci olup kredi çekmek isteyenler için. Gerek bankacılık kurumu, gerekse mevzuat nedeniyle finansman sağlanacak olan müşterinin bir gelir kaynağı (kazancı) olmalı ve bu kazanç temerrüte düşmeden çektiği parayı ödeyebilecek seviyede olması şarttır. Bu durumda olmayan kişilere mevzuat gereğince de kredi verilemez. Fakat burada oluşan ihtiyaca yönelik gelir belgesiz kredi kullanmak için belirli şartlar bankalar tarafından oluşturulmaktadır.

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