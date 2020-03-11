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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:33
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    • 12.03.2020 10:33
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    2020 yılı hangi öğrenciye kredi veriyor? Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar!

    Öğrenciye gelir belgesiz kredi veren lar ile gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankaları haberimizde araştırdık. Bu bağlamda bankalar müşterilerinin kredi taleplerini cevaplayabilmek adına kendilerinin bazı şartları yerine getirmelerini talep ederler. Bunlardan bir tanesi de gelir belgesidir. Öğrencilere özel olarak belirli düşük limitlerde kredi veren bankalar mevcuttur. Kredi almak isteyen ve isteyen öğrencilerin yapması gereken bankaya başvurmak olurken, bankaya yapılacak olan başvuru sonrasında banka belirli oranda öğrenciye kredi verebilir. Gelir belgesi olmasan bankaların kredi vermesinin de belirli kriterleri bulunmaktadır.

    Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar

    Gelir belgesi bulunmayan öğrencilere kredi veren bankalar hangileridir? Hangi banka öğrenciye kredi veriyor? Öğrenci olup kredi çekmek isteyenler için. Gerek bankacılık kurumu, gerekse mevzuat nedeniyle finansman sağlanacak olan müşterinin bir gelir kaynağı (kazancı) olmalı ve bu kazanç temerrüte düşmeden çektiği parayı ödeyebilecek seviyede olması şarttır. Bu durumda olmayan kişilere mevzuat gereğince de kredi verilemez. Fakat burada oluşan ihtiyaca yönelik gelir belgesiz kredi kullanmak için belirli şartlar bankalar tarafından oluşturulmaktadır.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılı hangi banka öğrenciye kredi veriyor? Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar!
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