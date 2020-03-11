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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 14:37
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    • 12.03.2020 14:38
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    hangi de? Koronavirüs hastası nerede tedavi ediliyor? , , ...

    hangi de? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Uzmanlar sosyal medyadaki iddiaların dikkate alınmamasını belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastayla ilgili bilgiler vermişti. Erkek olan hastanın ailesinin ve çevresindekilerin altına alındığı vurgulanmıştı. Peki, Koronavirüs hangi hatanede? , , karantina var mı?

    Hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs...

    Hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs hangi hastanede? Türkiye'nin yakından takip ettiği Koronavirüs vakasıyla ilgili son gelişmeler araştırılıyor. Çapa, Cerrahpaşa, Şişli Etfal gibi hastanelerle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından hangi hastaneler karantinaya alındı sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de 1 kişide koronavirüs görüldüğü resmi ağızlardan açıklandı. Vatandaşların 14 gün kuralına ve el temizliğine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Peki, hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs hangi hastanede? İşte son bilgiler!

    KORONAVİRÜS HANGİ HASTANEDE?

    Virüs taşıyan kişinin hangi hastanede veya hangi ilde olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    HANGİ HASTANELERDE TEDAVİ EDİLECEK?

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