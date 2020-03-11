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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    500 zenginin serveti 238.5 milyar dolar eridi!

    Haftanın ilk gününde küresel piyasalarda yaşanan çalkantı borsalarda sert düşüşler getirirken, zenginlere de ağır kayıplar yaşattı. En zengin 500 insanının serveti toplam 238.5 milyar dolar eridi. Dünyanın en zengini olan Amazon'un Kurucu ve CEO'su , 1 günde 5.6 milyar dolar kaybetti.

    Zengin kayıp
    Haftanın ilk gününde küresel piyasalarda yaşanan çalkantı borsalarda sert düşüşler getirirken, zenginlere de ağır kayıplar yaşattı. En zengin 500 insanının serveti toplam 238.5 milyar dolar eridi.

    Dünyanın en zengini olan Amazon'un Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos, 1 günde 5.6 milyar dolar kaybetti. Böylece Bezos'un serveti 112 milyar dolara geriledi. Amozon hisseleri önceki gün yüzde 5.29 değer kaybetti.



    Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5.12 milyar dolar kaybetti ve toplam serveti 106 milyar dolara düştü. Bunda Microsoft hisselerindeki yüzde 6.78'lik kayıp etkili oldu.



    Lüks devi LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault da 4.36 milyar dolar kaybetti.



    En çok kaybı Carlos Slim yaşadı.


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    Haberler Ekonomi 500 zenginin serveti 238.5 milyar dolar eridi!
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