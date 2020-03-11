500 zenginin serveti 238.5 milyar dolar eridi!

ilk gününde küresel piyasalarda yaşanan çalkantı borsalarda sert düşüşler getirirken, zenginlere de ağır kayıplar yaşattı. En zengin 500 insanının serveti toplameridi.Dünyanın en zengini olan Amazon'un Kurucu ve CEO'su1 gündekaybetti. Böylece Bezos'un servetigeriledi. Amozon hisseleri önceki gün yüzde 5.29 değer kaybetti.Microsoft'un kurucusuise benzer şekilde 1 gündekaybetti ve toplam servetidüştü. Bunda Microsoft hisselerindeki yüzde 6.78'lik kayıp etkili oldu.Lüks devi LVMH'nin Başkanıdakaybetti.En çok kaybı Carlos Slim yaşadı.