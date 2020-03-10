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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:37
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    • 11.03.2020 10:37
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    Gözler orada! nedir? , ?

    , ? nedir? Gibi sorular bahar ayının gelmesiyle sıklıkla sorulmaya başlandı. Bahar geldi ve günler her gün biraz daha uzuyor. Bahar ekinoksuna da az bir süre kaldı. Vatandaşlar havalar ısınmaya başlarken bir yandan da saatlerin ileri alınıp alınmayacağını araştırıyor ve "Saatler ne zaman ileri alınacak?" sorusunu yöneltiyor. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir.

    Saatler ileri alınacak mı, saatler ne zaman ileri alınıyor?

    Saatler ileri alınacak mı, saatler ne zaman ileri alınıyor? Gibi sorular yaz ayının yaklaşmasıyla beraber yine konuşulmaya başlandı.
    Önceki senelere baktığımızda Mart ayında saatler bir saat ileri alınıyordu. Yaz saati uygulaması devam ediyor ve vatandaşlar saatler ileri alınacak mı? Diye soruyor. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

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    Haberler Ekonomi Gözler orada! 2020 yaz saati uygulaması nedir? Saatler ileri alınacak mı, saatler ne zaman ileri alınıyor?
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