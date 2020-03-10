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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:07
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    • 11.03.2020 10:07
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    zammı var mı? Kanun teklifi verildi! Kritik tarih asgari ücret 2 bin 700 lira mı oldu?

    ten alınan vergilerin kaldırılmasına ilişkin tartışmalar gündeme gelirken asgari ücretin 2 bin 700 TL olması için teklif Meclis'te! İşte asgari ücretten alınan kesintiler ve parlamentoya sunulan kanun teklifi. Türkiye'de milyonlarca asgari ücret ile çalışanı yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Asgari ücret belirleme toplantısı ardından 2020 yılı asgari ücret 2 bin 324 lira olarak kabul edilmesinden bu yana ilk defa resmi bir adım atıldı. Asgari ücret ile çalışanlar için 2019 aralık ayında toplanan ve nihai kararı veren Asgari ücret tespit komisyon toplantısının ardından 2020 asgari ücret tutarı açıklandı.Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından alınan asgari ücret kararı sonrasında asgari ücret 2020 yılında 2 bin 324 lira olduğu bildirilmişti.

    Kanun teklifi verildi! Asgari ücret zammı var mı?

    Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda 2020 Asgari Ücret Komisyonunun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında yeni yılda asgari ücret duyurulmuştu. Sendikalar ve çalışanlar asgari ücretten memnun olmadığını belirtmiş ve tartışmalar üzerine bazı milletvekilleri TBMM'ye asgari ücretin 2 bin 700 TL olması için teklif verdi. Asgari ücret 2 bin 700 lira mı oldu? sorularının cevaplarını aramaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların merakla araştırdığı soruların cevapları haberimizin detayında..

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