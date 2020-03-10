Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda 2020 Asgari Ücret Komisyonunun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında yeni yılda asgari ücret duyurulmuştu. Sendikalar ve çalışanlar asgari ücretten memnun olmadığını belirtmiş ve tartışmalar üzerine bazı milletvekilleri TBMM'ye asgari ücretin 2 bin 700 TL olması için teklif verdi. Asgari ücret 2 bin 700 lira mı oldu? sorularının cevaplarını aramaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların merakla araştırdığı soruların cevapları haberimizin detayında..

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