Türkiye'nin 81 ilinde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutu projelerinde kura çekilişleri devam ediyor. Geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona ermiş ve kura çekimleri Şubat ayında başlamıştı. 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbul'da yer alan konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura tarihi ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...

TOKİ İSTANBUL TUZLA, ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR KURA TARİHİ NE ZAMAN?

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 17 Mart 2020 Salı saat 09:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba saat 10:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 19 Mart 2020 Perşembe saat 10:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma saat 10:00 BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ