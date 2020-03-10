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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 21:24
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    • 10.03.2020 21:24
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    On bin aile ev sahibi olacak! Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura tarihi ne zaman? İsim listesi...

    Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura tarihi ne zaman? TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri geçtiğimiz ay başladı. İstanbul'un Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 olarak toplamda 10 bin konut inşa edilecek. Bu kapsamda İstanbul'da bulunan konutlar için başvuru yapan vatandaşların kuralar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 ilçede toplam 10 bin konut, 1.5 yıl içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir isim listesi...

    On bin aile ev sahibi olacak! TOKİ İstanbul kurası ne zaman?

    Türkiye'nin 81 ilinde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutu projelerinde kura çekilişleri devam ediyor. Geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona ermiş ve kura çekimleri Şubat ayında başlamıştı. 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbul'da yer alan konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura tarihi ne zaman? İşte o sorunun yanıtı...

    TOKİ İSTANBUL TUZLA, ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR KURA TARİHİ NE ZAMAN?

    İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ
    İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 17 Mart 2020 Salı saat 09:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ
    İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba saat 10:00 (2+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ
    İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 19 Mart 2020 Perşembe saat 10:00 (3+1 KURASI) BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ
    İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma saat 10:00 BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

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