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    • 11.03.2020 09:21
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    Benzinde büyük indirim! Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları...

    İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları... yla ilgili milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili müjdeli haber verildi. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Bu kapsamda araç sahipleri özellikle bugün arama motorlarında benzin ve mazot fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapıldı.

    Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin ve motorin (mazot) fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin ve motorinin litre satış fiyatına indirim yapıldı. Peki, benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

    Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.

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    Haberler Ekonomi Benzinde büyük indirim! Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları...
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