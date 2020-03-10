Benzinde büyük indirim! Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları...

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin ve motorinin litre satış fiyatına indirim yapıldı. Peki, benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.