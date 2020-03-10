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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 20:28
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    • 10.03.2020 20:28
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    yasası son durum nedir? yapılacak? Milyonların gözü ödeme tarihinde!

    yasası son durum nedir? Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş ndaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Milyonlar tarafından uzun zamandır heyecanla beklenen intibak yasasında yeni gelişmeler yaşandı. 2019 yılında emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu yıl içinde intibak düzenlemesi bekleyen emekliler konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 355 TL intibak zammı onaylandı. 55 TL ile 355 TL arasında intibak ödemesi yapılacak. Peki, yapılacak?

    Emekli intibak ödemesi ne zaman yapılacak?

    Emekli intibak ödemesi ne zaman yapılacak? Bu kapsamda emekli vatandaşlar intibak yasası hakkındaki son dakika gelişmelerini anlık olarak bilmek istiyor. Yakın zamanda intibak yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından intibak zammının onaylandı. İşte emekli intibak yasasında son durum...

    EMEKLİ İNTİBAK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 355 TL intibak zammı onaylandı. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

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