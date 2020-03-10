Emekli intibak ödemesi ne zaman yapılacak? Bu kapsamda emekli vatandaşlar intibak yasası hakkındaki son dakika gelişmelerini anlık olarak bilmek istiyor. Yakın zamanda intibak yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından intibak zammının onaylandı. İşte emekli intibak yasasında son durum...

EMEKLİ İNTİBAK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 355 TL intibak zammı onaylandı. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.