Kirada beyan dönemi geldi

Geçen yıl 162.6 milyar lira elde edilen Gelir Vergisi'nde beyan dönemi başladı. Kira geliri 5 bin 400 liranın üzerinde olan ev sahipleri 31 Mart'a kadar beyanname verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Beyannamelerinizi zamanında verin" çağrısı yaptı. Bakanlık, 60 yaşını dolduranlar, engelliler ve hastalar için adreslerinde hizmet veriyor.
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