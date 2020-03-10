Mart ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde altın fiyatlarında belirgin değişimler gözlemleniyor. Koronavirüsünün dünyanın birçok ülkesinde binlerce ölüme neden olmasıyla beraber piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Gram fiyatı 332 TL'yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor. Piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken altın fiyatlarının daha fazla artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, bu zamanda altın satılır mı, atılır mı? İşte detaylar

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.