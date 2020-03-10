Benzin motorin ne kadar olacak? Akaryakıt indirimi için gözler benzin istasyonlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarının ne kadar olacağı araç sahibi kişiler tarafından sorgulanıyor. Dünyada petrol fiyatlarının çakılmasının ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin motorin ne kadar olacak? Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 30'u aşkın değer kaybıyla 45 dolardan 31 dolar seviyesine geriledi. Böylece petrolde Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviye görüldü. Sert düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını geri alan petrol, 35 doların üzerine çıktı.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından, pompada büyük indirim göründü. Müjdeli haberi Başkan Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE FİYATLAR NE KADARDI?

İstanbul benzin fiyatı: 6 lira 63 kuruş

İstanbul motorin fiyatı: 6 lira 27 kuruş

Ankara benzin fiyatı: 6 lira 71 kuruş

Ankara motorin fiyatı: 6 lira 33 kuruş

İzmir benzin fiyatı: 6 lira 71 kuruş

İzmir motorin fiyatı: 6 lira 35 kuruş

PETROL VARİL FİYATLARININ DEĞİŞİMİ

24 Temmuz 2017 - 47.68

30 Kasım 2017 - 63.21

22 Haziran 2018 - 75.83

26 Aralık 2018 - 49.93

1 Temmuz 2019 - 66.75

6 Aralık 2019 - 64.88

8 Ocak 2020 - 71.75

28 Şubat 2020 - 50.52

2 Mart 2020 - 48.40

9 Mart 2020 - 31.27

1 VARİL PETROL 1 KASA DOMATES

Petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlendi. Rusya'da 1 kasa domates 30 dolar seviyesinde satılıyor. 1 varil 159.5 litre petrol alırken, fiyatı ise 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram.



DÜNYA BORSALARI ÇÖKTÜ

Coronavirüsün dünya ekonomisini resesyonun eşiğine getirmesinin etkisiyle sıkıntılı bir süreç yaşanan piyasalar, dün petrol fiyatlarındaki düşüşün de eklenmesiyle adeta yerle bir oldu. Avrupa borsalarında kayıplar gün içerisinde yüzde 8'i aşarken, ABD'de yüzde 5'in üzerinde yaşanan düşüş sonrası vadeli işlemler kapatıldı. Dünya borsalarında 1 günlük kayıp 1 trilyon doların üzerine çıktı.

İngiltere'de endeks gün içerisinde yüzde 8'in, Almanya'da yüzde 7'nin, Fransa ve İspanya'da ise yüzde 6'nın üzerinde düştü. Coranvirüs'ten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da petrol şokunun da eklenmesiyle endeks yüzde 10'un üzerinde geriledi. Petrol savaşını başlatan Rusya'da endeks yüzde 5, Suudi Arabistan'da ise yüzde 7 değer kaybetti. Rusya'da rubledeki düşüşü frenlemek için döviz alımları 30 gün boyunca durduruldu. Türkiye'de ise BIST yüzde 5.5 oranında düştü.