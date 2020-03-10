Ülkemizde 7 milyon üzerinde 65 yaş üstü vatandaşımız yaşıyor! 637 lira verilecek

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı, 2020 yılının ocak ayı ile birlikte 671 TL'ye yükseldi. Eskiden 3 ayda bir ödenen bu maaş artık aylık olarak ödeniyor. Bu ödemenin kendi geçimini sağlayamayan yaşlılara verildiği görülmektedir. Ayrıca bu şartların yanı sıra başka geçerlilik koşulları da bulunmaktadır. Yaşlılık aylığı ne kadar sorusunun cevabından çok, bu maaşın ne zaman 1000 TL olacağı da merak konusudur. Artışlar bu oranla devam ederse yakın zaman içinde aylık maaşın 1000 TL olması öngörülmemektedir.