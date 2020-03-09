Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve İNG bank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranlarını sayfamızda bulabileceksiniz. Yüzde 0.89, 0,79 ve 0.69 Hemen hemen her bankanın sağladığı ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı ile kredi kullandıran banka 0,89 ile TEB oldu. Taşıt kredisi veren bankalar arasında ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faizli taşıt kredisi imkanını sağlamaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredileri için en düşük faizi uygulayan bankalardır. Uyguladıkları konut kredisi faizi ise yüzde 0,79'dur. Yüzde 0.94 faiz oranıyla konut kredisi sağlayan Vakıfbank müşterilerine ayrıca uzun ödeme seçeneği sunuyor.

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