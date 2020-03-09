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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:03
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    • 10.03.2020 09:03
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    Ziraat, Vakıfbank, , TEB ve İNG taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi oranları ne oldu? 0.89, 0,79 ve 0.69 faiz müjdesi var

    ların 2020 ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. TEB, ihtiyaç kredisinde oranını 0,89'a çekti. Vakıfbank, ve ise taşıt kredisinde 0,69; konut kredisinde 0,79'a düşürdü. 180 aya kadar konut kredisi, 60 aya kadar ihtiyaç kredisi ve 36 aya kadar da taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Vatandaşlar için en uygun oran Vakıfbank'ta bulunuyor. Vakıfbank:'ın ardından listenin ikinci sırasında ise Ziraat Bankası ve en sonda ise Halkbank bulunuyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

    0.89, 0,79 ve 0.69 faiz müjdesi geldi!

    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve İNG bank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranlarını sayfamızda bulabileceksiniz. Yüzde 0.89, 0,79 ve 0.69 Hemen hemen her bankanın sağladığı ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı ile kredi kullandıran banka 0,89 ile TEB oldu. Taşıt kredisi veren bankalar arasında ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faizli taşıt kredisi imkanını sağlamaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredileri için en düşük faizi uygulayan bankalardır. Uyguladıkları konut kredisi faizi ise yüzde 0,79'dur. Yüzde 0.94 faiz oranıyla konut kredisi sağlayan Vakıfbank müşterilerine ayrıca uzun ödeme seçeneği sunuyor.

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    Haberler Ekonomi Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve İNG taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne oldu? 0.89, 0,79 ve 0.69 faiz müjdesi var
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