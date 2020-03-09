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    • 10.03.2020 10:45
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    Evlenecek gençlere 40 bin TL ödeme müjdesi! Konut çeyiz devlet desteği nasıl alınır?

    Yeni evlenecek gençlere müjdeli haber! Hayatlarını birleştirerek dünya evine girme hazırlığı yapan gençler, konut çeyiz devlet desteği hakkında araştırma yapıyor. Konut ve ? Konut nda devlet katkısı 2020 yılında arttı. Düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi. Böylelikle yeni evliler toplamda 40 bin TL’ye varan destek alabilecek. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 9 bin liradan 11 bin 32 liraya çıktı.

    Yeni evlenenlere 40 bin TL’ye varan destek!

    Evlilik hazırlığı yapan çiftlere müjdeli haber! Devlet tarafından evlenecek çiftlere konut ve çeyiz hesabı üzerinden destek veriliyor. Çiftler bankalarda açtığı konut ve çeyiz hesabında birikim yaptığı takdirde devlet desteği alıyor. Çeyiz desteği üst limiti 11 bin 32 liraya yükselirken, konut desteği üst limit de 28 bin 548 liraya çıktı. Peki, konut çeyiz desteği nasıl alınır? İşte yanıtı!

    KONUT ÇEYİZ HESABINDA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

    Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2020 ile birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi.

    Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 9 bin liradan 11 bin 32 liraya çıktı. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında destek verilmesini içeren konut hesabı uygulamasında da devlet katkısı üst limiti, 28 bin 548 liraya yükseldi.

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