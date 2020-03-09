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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 16:28
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    • 09.03.2020 16:28
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    Galaxy A70 BİM’de satışa çıkıyor! 13 Mart ürünler kataloğu! indirimli ürünler listesi…

    ürünler kataloğu 13 Mart Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. indirimli ve hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Peki, de bu hafta neler var? 13 Mart BİM kataloğunun kuşkusuz en göz alıcı ürünü Samsung Galaxy A70 cep telefonu olacak. Spor yapmayı sevenler için de evde spor yapılabilecek malzemeler satışa çıkacak. İşte, 13 Mart !

    13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog indirimli ürünler...

    13 Mart BİM aktüel katalog Samsung Galaxy A70 sürpriziyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Mart günü için yoğun şekilde araştırılıyor. Hesaplı ve indirimli ürünleriyle müşterilerine büyük fırsatlar sunan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Polosmart Akıllı Bileklik, Reebok Spor Saat, boks torbası gibi ürünler bulunuyor. İşte, haftanın dikkat çeken BİM aktüel ürünler listesi…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    Galaxy A70 Cep Telefonu

    • 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran

    • Video UHD (3840 x 2160) @30fps

    • Ram 6 GB

    • Yüz Tanıma

    • Pil Gücü 4500 mAh

    • Android 9.0

    • Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)

    • 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)

    • Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu

    • Ağırlık ~183 gr

    • Süper Hızlı Şarj 25 W

    • Dahili Hafıza 128 GB

    • Arttırılabilir Hafıza 512 GB

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    Haberler Ekonomi Galaxy A70 BİM’de satışa çıkıyor! 13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog indirimli ürünler listesi…
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