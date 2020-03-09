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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 18:00
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    • 09.03.2020 18:00
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    Bunu duymayan kalmasın! için ciddi 'alım satım' uyarısı! Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı?

    nda yaşanan son dakika gelişmeleri yüz binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle iki aylık süreçte Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün dünyanın birçok ülkesine yayılmasıyla birlikte fiyatlarında sert hareketler görülmeye başlandı. Korona virüsünün global piyasalarda etkisi aktif bir şekilde görülürken İran, İtalya gibi pek çok ülkede ölümlerin artmasıyla piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzmanlar altın alıp yatırım yapan vatandaşları alım satım konusunda uyardı.

    Altın fiyatlarındaki değişim için dikkat çeken uyarı!

    Altın fiyatlarında görülen yükselişin ardından geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve fiyat artışlarını öğrenmek istiyor. Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Bu kapsamda altın almayı ya da satmayı düşünenlere uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Peki, bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte detaylar

    ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

    Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

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    Haberler Ekonomi Bunu duymayan kalmasın! Altın için ciddi 'alım satım' uyarısı! Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı?
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