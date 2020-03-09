Altın fiyatlarında görülen yükselişin ardından geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve fiyat artışlarını öğrenmek istiyor. Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Bu kapsamda altın almayı ya da satmayı düşünenlere uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Peki, bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte detaylar

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.