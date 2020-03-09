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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 14:26
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    • 09.03.2020 14:27
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    2 ilde yatırıldı! 9 Mart yatan iller listesi! hangi illerde yattı?

    9 Mart günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şu ana kadar 2 ilde yatırılan hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ettikçe internet üzerinden hangi ilde yatırıldığı araştırılıyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. 9 Mart evde bakım hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları, bu yıl da düzenli olarak engelli ve yaşlı yakınlarına ödeniyor. Evlerinde evde bakıma ihtiyaç duyan biri yaşayan, başvuru yapan ve şartları yerine getiren aile yakınları evde bakım maaşı alabiliyor. Maaşın şu ana kadar 2 ilde yatırıldığı açıklandı. Peki, 9 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar…

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    Haberler Ekonomi 2 ilde yatırıldı! Evde bakım maaşı 9 Mart yatan iller listesi! Evde bakım parası hangi illerde yattı?
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