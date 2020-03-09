Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. 9 Mart evde bakım hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları, bu yıl da düzenli olarak engelli ve yaşlı yakınlarına ödeniyor. Evlerinde evde bakıma ihtiyaç duyan biri yaşayan, başvuru yapan ve şartları yerine getiren aile yakınları evde bakım maaşı alabiliyor. Maaşın şu ana kadar 2 ilde yatırıldığı açıklandı. Peki, 9 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar…