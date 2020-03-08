E-Devlet kolaylıklarla birlikte dolandırıcılara da malzeme oldu

Günümüzde modern teknoloji ve iletişim çağı çeşitli dolandırıcılıkları da beraberinde getiriyor. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.

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