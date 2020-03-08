‘Gücümüz kadınlarımız’

Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonun çerçevesinde başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmaları ile 30 bin civarında çalışanı bulunan Zorlu Grubu içindeki farkındalığı artırmaya devam ediyor. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik,"Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma yolundaki en büyük gücümüz, kadınlar olacaktır"dedi.