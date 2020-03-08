Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ‘Gücümüz kadınlarımız’

    Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonun çerçevesinde başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmaları ile 30 bin civarında çalışanı bulunan Zorlu Grubu içindeki farkındalığı artırmaya devam ediyor.

    ‘Gücümüz kadınlarımız’
    Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonun çerçevesinde başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmaları ile 30 bin civarında çalışanı bulunan Zorlu Grubu içindeki farkındalığı artırmaya devam ediyor. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik,"Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma yolundaki en büyük gücümüz, kadınlar olacaktır"dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi ‘Gücümüz kadınlarımız’
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri