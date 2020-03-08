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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 Gazete
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    60 milyar dolarlık buluşma

    Dünya seramik sektörünün yakından takip ettiği UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, yaklaşık 1.200'ün üzerinde uluslararası marka ve 130 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçisiyle kapılarını açıyor.

    60 milyar dolarlık buluşma
    Dünya seramik sektörünün yakından takip ettiği UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, yaklaşık 1.200'ün üzerinde uluslararası marka ve 130 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçisiyle kapılarını açıyor. 60 milyar dolarlık dünya seramik pazarının buluşma noktası olan fuarda son zamanda üretilen pek çok ürün görücüye çıkıyor.

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