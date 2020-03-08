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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 Gazete
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    Forbes ’nin en zengin 100 ismini açıkladı

    Forbes Dergisi, 'nin 'en zengin' isimlerini açıkladı. Geçtiğimiz yılki listede 'i geçerek zirvede yer alan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise ikinci sırada bulunuyor.

    Türkiye’nin zenginleri!
    Forbes Dergisi, 'nin 'en zengin' isimlerini açıkladı. İlk 4 ise şöyle sıralandı:




    Yıldız Holding 4.70 Milyar Dolar



    ERMAN ILICAK
    Rönesans Holding 3.20 Milyar Dolar



    FERİT ŞAHENK
    Doğuş Holding 2.40 Milyar Dolar




    HÜSNÜ ÖZYEĞIN
    Fiba Holding HÜSNÜ ÖZYEĞIN 2.20 Milyar Dolar

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