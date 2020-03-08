Forbes Dergisi, Türkiye'nin 'en zengin' isimlerini açıkladı. İlk 4 ise şöyle sıralandı:
MURAT ÜLKER
Yıldız Holding 4.70 Milyar Dolar
ERMAN ILICAK
Rönesans Holding 3.20 Milyar Dolar
FERİT ŞAHENK
Doğuş Holding 2.40 Milyar Dolar
HÜSNÜ ÖZYEĞIN
Fiba Holding HÜSNÜ ÖZYEĞIN 2.20 Milyar Dolar
MURAT ÜLKER
Yıldız Holding 4.70 Milyar Dolar
ERMAN ILICAK
Rönesans Holding 3.20 Milyar Dolar
FERİT ŞAHENK
Doğuş Holding 2.40 Milyar Dolar
HÜSNÜ ÖZYEĞIN
Fiba Holding HÜSNÜ ÖZYEĞIN 2.20 Milyar Dolar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.