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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:36
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    • 06.03.2020 10:40
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    çekilişinde ev çıkanlar ne zaman taksit ödeyecek?

    kura çekilişleri büyük bir heyecanla devam ediyor. TOKİ çekiliş sonuçları sonucunda ev kazananlar şimdi taksitleri ne zmaan ödemeye başlayacaklarını merak ediyorlar. Aynı zamanda ev kazanamayanlarda para iadesi bekliyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu. İşte o açıklama metni; Merhaba, "100 Bin " için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir.

    TOKİ çekilişinde ev çıkanlar ne zaman taksit ödeyecek?

    TOKİ'den 100 bin konut projesi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bu bağlamda kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu. Takip edildiği gibi TOKİ kura çekilişleri başlamıştı. Peki kurada adı çıkanlar ne zaman taksit ödeyecek? 50 bin sosyal konut projesinde alt gelir grubu için satışa sunulan konutlarda ilk taksit ödemesi konutların teslimine müteakip başlatılmıştı. Sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. İstanbul'a "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında 10 bin konut yapılacak.

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