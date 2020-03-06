TOKİ'den 100 bin konut projesi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bu bağlamda kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu. Takip edildiği gibi TOKİ kura çekilişleri başlamıştı. Peki kurada adı çıkanlar ne zaman taksit ödeyecek? 50 bin sosyal konut projesinde alt gelir grubu için satışa sunulan konutlarda ilk taksit ödemesi konutların teslimine müteakip başlatılmıştı. Sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. İstanbul'a "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında 10 bin konut yapılacak.

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