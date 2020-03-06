Tazminatı artıran karar

Konya'da işten çıkarılan kişinin açtığı kıdem tazminatı davasında, işçi lehine ek ücret almasına hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak ücrete diğer ödemelerin de eklenmesi kararını yerinde buldu. Böylece çalışanların tazminatlarında esas alınan brüt ücret diğer ödemelerle giydirilmiş brüt ücret olarak tespit edilecek ve hesaplama yapılacak.
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