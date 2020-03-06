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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 Gazete
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    4 milyon gence iş ve kariyer kapısı açılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayan bölgesel kariyer fuarlarının yeni durağı Doğu Anadolu oldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce bugün Erzurum'da başlayan fuar, bölgedeki 4 milyona yakın genç için hem iş hem kariyer kapısı açacak.

    4 milyon gence iş ve kariyer kapısı açılıyor
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayan bölgesel kariyer fuarlarının yeni durağı Doğu Anadolu oldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce bugün Erzurum'da başlayan fuar, bölgedeki 4 milyona yakın genç için hem iş hem kariyer kapısı açacak. Kariyer fuarına 440 firma katılırken, kayıt yaptıranların sayısı 20 bine ulaştı, 54 paydaş üniversite, 386 işveren stant açtı. Proje pazarında 109 proje sahibi yer alırken, birbirinden farklı 200'e yakın kariyer etkinliği düzenleniyor.


    HAZAL ATEŞ

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