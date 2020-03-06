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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 Gazete
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    Salça oyununa son

    Tarım Bakanlığı, salça benzeri yemeklik sos gibi ürünler nedeniyle tüketicilerin yanıltılmasını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla hem bu ürünler için kriterler belirleyecek hem de katkı maddesi kullanımını yasaklayacak.

    Salça oyununa son
    Tarım Bakanlığı, salça benzeri yemeklik sos gibi ürünler nedeniyle tüketicilerin yanıltılmasını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla hem bu ürünler için kriterler belirleyecek hem de katkı maddesi kullanımını yasaklayacak. Taslakla domates-biber bazlı yemeklik ürünler, salçayla karıştırılmaması amacıyla tanımlandı. Bu ürünlere 'ana bileşeni domates veya biber olan, salça ihtiva eden, tat, kıvam ve aroma geliştirmek amacıyla üretilen, yemeklik karışım, sos ve benzeri isimlerle arz edilen ürünler' tanımı yapıldı. Salça olmayan ürünlerin üzerinde salça izlenimi veren yazı ve görsel bulunmayacak.

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