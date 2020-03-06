Salça oyununa son

, salça benzeri yemeklik sos gibi ürünler nedeniyle tüketicilerin yanıltılmasını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla hem bu ürünler için kriterler belirleyecek hem de. Taslakla domates-biber bazlı yemeklik ürünler, salçayla karıştırılmaması amacıyla tanımlandı. Bu ürünlere 'ana bileşeni domates veya biber olan, salça ihtiva eden, tat, kıvam ve aroma geliştirmek amacıyla üretilen, yemeklik karışım, sos ve benzeri isimlerle arz edilen ürünler' tanımı yapıldı. Salça olmayan ürünlerin üzerindebulunmayacak.