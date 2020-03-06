Promosyonda yeni dönem! Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? Promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk günlerinde emekli banka promosyonlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca emekli, banka değişikliği işlemi hakkında detayları araştırmaya başladı. Emekli olan ve emekliliğe yeni hak kazanan bireyler, istekleri doğrultusunda talep ettikleri bankalardan maaşlarını alabiliyorlar. İşte bankaların promosyon ücretleri

EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Maaşınızı taşımak istediğin bankaya T.C. kimliğiniz ile birlikte gitmeniz yeterli. İstediğiniz bankaya gittikten sonra maaş değişikliği yapmak istediğinizi belirtin. Maaşınızı taşımanız ve 3 yıl aynı bankadan ödeme almayı kabul ettiğiniz takdirde promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Banka değişikliği başvurusunu yapıp maaşınızı taşıdıktan sonra ilgili bankadan alacağınız ikinci maaşa ek olarak promosyon da hesabınıza geçecektir.