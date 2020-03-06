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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 19:33
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    • 06.03.2020 19:44
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    8 banka teklifini tek tek açıkladı! Hangi emekliye ne kadar ödeniyor? En yüksek hangi bankada?

    Hangi banka emekliye ne kadar ödüyor? Mart ayının ilk günlerinden bu yana yaklaşık 13 milyon teklifleri hakkında son dakika haberlerini yakından takip ediyor. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Promosyonda bankalar tarafından sunulan taban ve tavan ücretleri belli oldu. Peki, En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar

    Hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödüyor?

    Emekli promosyon ücretleri milyonlarca kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Maaşlarını 3 yıl belirli bir bankada alma taahhüdü verecek olan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunuluyor. SGK Başkan Vekili Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylar

    PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

    1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

    Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi 8 banka teklifini tek tek açıkladı! Hangi emekliye ne kadar promosyon ödeniyor? En yüksek hangi bankada?
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