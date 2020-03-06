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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:40
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    • 06.03.2020 10:43
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    'nun açılış tarihi belli oldu!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'nun Kınalı- Çatalca kesiminin 9 Mart Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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    Haberler Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu!
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