Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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