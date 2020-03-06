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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 Gazete
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    İki yerden ödenen sigorta maaşı ne kadar etkiler?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “İki yerden ödenen sigorta maaşı ne kadar etkiler? Prim sayısı nasıl hesaplanır?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    İki yerden sigorta maaşı artırır
    Asgari ücretten sigortam yatıyor. Bir taraftan da hafta sonu part-time çalışıyorum. 30 gün normal, 10 gün de part-time prim günü ekleniyor. Toplamda aylık 40 gün prim yatıyor. Bu günler nasıl hesaplanıyor? Mustafa SAVAŞ
    Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre 1 ay 30 gün olarak kabul ediliyor. Bir yıl ise 360 gün olarak hesaplanıyor. O yüzden 40 gün prim yatırılması mümkün değil. Dolayısıyla emeklilik için kaç işyerinden yatırılırsa yatırılsın, prim gününüz 30 gündür. Ancak ödenen prim miktarı arttığından prime esas kazanç yükselir ve emekli maaşınıza katkı yapar.

    65 yaş maaşı alan babamın nafaka diye bir sebepten dolayı maaşı kesildi. Bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Mehmet KUŞSEVER
    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan emeklilik-yaşlılık maaşı gibi ödemelere haciz gelmiyor. Bunun iki istisnası var. Biri kuruma olan borç, diğeri ise nafaka. Babanız eşinden boşandı ve nafaka borcu varsa, bu borcu da ödememişse maaşından kesilmiştir. Ortada boşanma-nafaka diye bir konu yoksa, bir yanlışlık vardır, gidip itiraz edin.

    ekonomi@takvim.com.tr

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