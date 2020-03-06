Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hangi durumlar mobbing sayılır?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Hangi durumlar mobbing sayılır?
    İşyerinde amirim beni sürekli eleştiriyor. Bunu da yüksek sesle dile getiriyor. Bu durum mobbing sayılıyor mu?
    Yargıtay kararlarında mobbing, 'Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar' şeklinde tanımlanıyor.
    ■ Çalışanın işyerinde yalnızlaştırılması,
    ■ İş yapmasının zorlaştırılması,
    ■ Yok sayılması,
    ■ Alay edilmesi,
    ■ Statüsünün küçümsenmesi,
    ■ Yaptığı işin aşağılanması,
    ■ İşle ilgili olağan olmayan taleplerde bulunulması,
    ■ Statüsü, işi ve benzeri konularda tehdit edilmesi,
    ■ Görev tanımının dışında işler verilmesi,
    ■ Dedikodusunun yapılması,
    ■ Cinsel tacize maruz bırakılması,
    ■ Sürekli eleştirilmesi ve suçlanması,
    ■ İş şevkinin kırılmaya çalışılması şeklinde örnekleyebiliriz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Mobbingi çalışanın ispat etmesi gerekiyor.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Hangi durumlar mobbing sayılır?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri