Son dakika: SPK haftalık bülteni yayınladı

SPK haftalık bültenine göre, kurul, AG Anadolu Grubu Holding'in 1 milyar lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 460 milyon lira, ING Bank'ın 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Nurol Varlık Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Turkcell İletişim Hizmetlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar'ın atanmasını, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmalarını kararlaştırdı.

SPK, "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" in; "5.2. Nemalandırma" başlıklı maddesine (f) bendi olarak "Üzerinde haciz bulunan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak tahsil edilen katkı payı tutarlarının nemalandırılmaksızın doğrudan katılımcı, işveren veya sponsor tarafından tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmesi mümkündür." hükmün eklenmesine karar verdi.