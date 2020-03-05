Emekli promosyon ücretleri, milyonlarca emekli vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Dün öğlen saatlerinden itibaren emekli vatandaşlar 'promosyon' hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emekli maaşlarını 3 yıl belirli bir bankada alma taahhüdü verecek olan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunuluyor. Peki, emekli promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam oranları

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Emeklilerin alacakları maaş promosyonların ilişkin olarak SGK ve Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.