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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 18:21
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    • 05.03.2020 18:21
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    Son dakika: sı düşüşle açıldı

    sı, perşembe gününe düşüşle başladı. 'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye sokacağını duyurmasının ardından, () da dün 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    sı, perşembe gününe düşüşle başladı. Açılışta, endeksi yüzde 2,36 azalışla 26.671,92 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 düşüşle 3.049,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 azalışla 8.790,09 puandan işlem gördü.

    Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı alınan tedbirler ve 'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı 'ın 10 eyalette ipi göğüslemesiyle çarşamba gününü ralli ile tamamlamıştı.

    'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye sokacağını duyurmasının ardından, () da dün 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.

    ABD Kongresi ise salgınla mücadele için 8,3 milyar dolarlık acil durum kaynağının ayrılması konusunda anlaştı.

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