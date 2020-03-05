Hangi emekli hangi bankadan ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin bankalardan alacağı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Buna göre emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek. Peki emekli promosyon ödemesi ne zaman olacak? Bugün itibarıyla başvuru yapanlara ödemeler peşin yapılacak. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda emekli gelip taahhütnamesini verecek, bunu da internette mobil uygulamadan yapabilecek. Bu süreçten sonra promosyon maaşa göre peşin yatırılacak.

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