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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 12:42
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    • 05.03.2020 12:42
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    2020 Mart ayı emekli ödeme tarihi hangi gün? Hangi emekli hangi dan ne kadar alacak?

    2020 Mart ayı ile birlikte emekliler için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda ödemeleri için lar kesenin ağzını açtı. İlk olarak ile anlaştı. Daha sonra ise Garanti Bankası anlaşma sağladı. Şimdi emekli vatandaşlar ? Sorularını sormaya başladı. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şimdi ise; 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

    Hangi emekli hangi bankadan ne kadar alacak?

    Hangi emekli hangi bankadan ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin bankalardan alacağı emekli promosyon ücretleri belli oldu. Buna göre emekli maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek. Peki emekli promosyon ödemesi ne zaman olacak? Bugün itibarıyla başvuru yapanlara ödemeler peşin yapılacak. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda emekli gelip taahhütnamesini verecek, bunu da internette mobil uygulamadan yapabilecek. Bu süreçten sonra promosyon maaşa göre peşin yatırılacak.

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    Haberler Ekonomi 2020 Mart ayı emekli promosyon ödeme tarihi hangi gün? Hangi emekli hangi bankadan ne kadar alacak?
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