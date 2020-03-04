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    • 05.03.2020 09:26
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    Milyonlarca , ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren müjde! Ziraat sı emekli u kaç TL?

    Ziraat sı emekli u kaç TL? Emekli promosyon ödemeleri için milyonlarca emeklinin gözü kulağı ve bankalar arasındaki anlaşmaya çevrilmişti. Önemli duyuru bugün yapıldı. SGK ile arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün imzalanacak. Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bugün imzalandı

    Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren gelişme bugün yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün düzenlenen bir törenle saat 10.30'da imzalandı. Bu bağlamda emekli promosyon tutarları için SGK tarafından açıklama yapıldı. SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı." Ayrıca "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."

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    Haberler Ekonomi Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren müjde! Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL?
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