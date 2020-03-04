Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren gelişme bugün yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün düzenlenen bir törenle saat 10.30'da imzalandı. Bu bağlamda emekli promosyon tutarları için SGK tarafından açıklama yapıldı. SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı." Ayrıca "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."

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