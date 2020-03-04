Altın fiyatları ne kadar? 4 Mart Çarşamba altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Kovid-19 salgını sonrası dünya piyasaları çalkalanmaya devam ediyor. FED'in sürpriz faiz indirim kararının ardından borsa yükselmiş ve döviz kurları gerilemişti. Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin Türk lirası olumlu yansıması bekleniyor. Peki, bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın fiyatları artacak mı? İşte, 4 Mart altın fiyatları…