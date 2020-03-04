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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 12:57
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    • 04.03.2020 12:57
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    4 Mart Çarşamba ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika gram çeyrek altın ne kadar?

    4 Mart ne kadar? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları, altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. , çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) süpriz faiz indiriminin ardından 1.586 dolardan 1.649 dolara yükselen altının ons fiyatı, gün içerisinde 1.637 dolar seviyesinden alıcı buldu. Faiz indirimi ve risk algısı nedeniyle altının yukarı yönlü hareketi sürüyor. Peki, Altın fiyatları son dakika gram çeyrek altın fiyatları haberimizde.

    4 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı?

    Altın fiyatları ne kadar? 4 Mart Çarşamba altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Kovid-19 salgını sonrası dünya piyasaları çalkalanmaya devam ediyor. FED'in sürpriz faiz indirim kararının ardından borsa yükselmiş ve döviz kurları gerilemişti. Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin Türk lirası olumlu yansıması bekleniyor. Peki, bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın fiyatları artacak mı? İşte, 4 Mart altın fiyatları…

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