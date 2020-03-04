Borcu yoktur limiti 5 bin TL

ödemelerindebelgesinin aranmasıiçin gerekli tutar yükseltildi.Gelir İdaresi Başkanlığı'nıntebliğine göre, vadesi geçmişborç durumunu gösterir belgearama zorunluluğu getirilenkurum ve kuruluşlarcayapılacak ödemelerde alt sınır2 bin liradançıkarıldı. Vadesi geçmiş borçolarak dikkate alınacak borçtutarı için alt sınır olarakbelirlenen 2 bin liralık tutar daolarak belirlendi.