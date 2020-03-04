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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
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    Borcu yoktur limiti 5 bin TL

    Kamu ödemelerinde 'borcu yoktur' belgesinin aranması için gerekli tutar yükseltildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğine göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

    Borcu yoktur limiti 5 bin TL
    Kamu ödemelerinde 'borcu yoktur' belgesinin aranması için gerekli tutar yükseltildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğine göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi.

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