Emekli promosyon ödemesi hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Milyonlarca emeklinin promosyon sözleşme süresi bu ay doldu. Kendilerine sunulacak teklifi heyecanla bekleyen emekli vatandaşlar güncel ödemeler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay doluyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekli promosyon ödemesi başladı mı? Promosyonlar ne zaman yatacak?

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

GÜNCEL PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

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