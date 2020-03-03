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    • Ekonomi
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    • 03.03.2020 19:03
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    Yeni teklifler ayı geldi çattı! ödemesi başladı mı? Promosyonlar ne zaman yatacak?

    ödemesi başladı mı? Mart ayının ilk günlerinden itibaren emekli vatandaşların gündeminde yer alan konulardan birisi de promosyon ödemeleri. Sözleşme süresi dolan emekli vatandaşlar yeni dönemde kendilerine ne kadar ödeme yapılacağını merak ederken konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Tekliflerin yanında milyonlarca kişiye promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar sunulacak. Peki, emekli promosyonları ne zaman ödenecek? İşte detaylar

    Emekli promosyon ödemesi başladı mı? Ödeme ne zaman?

    Emekli promosyon ödemesi hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Milyonlarca emeklinin promosyon sözleşme süresi bu ay doldu. Kendilerine sunulacak teklifi heyecanla bekleyen emekli vatandaşlar güncel ödemeler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay doluyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekli promosyon ödemesi başladı mı? Promosyonlar ne zaman yatacak?

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

    GÜNCEL PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI

    AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

    DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

    Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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