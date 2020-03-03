Çeyrek ve gram altın fiyatları, altın alıp yatırım yapanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre Amerikan Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?