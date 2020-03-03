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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 18:40
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    • 03.03.2020 18:40
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    Son dakika: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 3 Mart canlı anlık nda son durum nedir?

    Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. FED'in faiz kararının ardından dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317,80 lira oldu. Bu kapsamda piyasalardaki güncel gelişmeleri merak edenler ndaki güncel durumu öğrenmek istiyor. İşte 3 Mart canlı anlık altın fiyatlarında son durum

    Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

    Çeyrek ve gram altın fiyatları, altın alıp yatırım yapanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre Amerikan Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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