Çeyrek ve gram altın fiyatları, altın alıp yatırım yapanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre Amerikan Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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