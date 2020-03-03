Akbank, QNB, Halkbank, TEB, ING, Ziraat faizi kaça düştü? Kredi faizinde yepyeni fırsatlar sunuluyor!

Kredi faizindeki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Henüz kredi çekmemiş olan binlerce vatandaş güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ev, araba almak ya da borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Peki, Akbank, QNB Finansbank, Halkbank, TEB, ING Türkiye, Ziraat Bankası faizi kaça düştü? İşte banka banka güncel oranlar

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94

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