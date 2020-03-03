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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 12:50
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    • 04.03.2020 12:50
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    Akbank, QNB, Halkbank, TEB, ING, Ziraat faizi kaça düştü? Kredi faizinde yepyeni fırsatlar sunuluyor!

    Ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bankaların kredi faizinde sunduğu fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel nı araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. İşte Akbank, QNB Finansbank, Halkbank, TEB, ING Türkiye, Ziraat Bankası faiz oranları

    Kredi faizinde yepyeni fırsatlar sunuluyor!

    Kredi faizindeki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Henüz kredi çekmemiş olan binlerce vatandaş güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ev, araba almak ya da borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Peki, Akbank, QNB Finansbank, Halkbank, TEB, ING Türkiye, Ziraat Bankası faizi kaça düştü? İşte banka banka güncel oranlar

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.05
    Taşıt kredisi: 0.96
    Konut kredisi: 0.94

    Diğer bankaların güncel faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Akbank, QNB, Halkbank, TEB, ING, Ziraat faizi kaça düştü? Kredi faizinde yepyeni fırsatlar sunuluyor!
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